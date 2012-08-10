Азаров рассказал, как мечтал о «Победе», а купил «Жигули-копейку»

{1-} Премьер Николай Азаров рассказал о своем первом автомобиле, которым стал ВАЗ-21013. В молодости ему нравилась «Волга» и «Победа», но он купил «Жигули».

Об этом он рассказал на своей страничке в Facebook.

«Первый мой автомобиль, на котором я обучался вождению, был ГАЗ-69. 60 км в час на нем казались громадной скоростью. Сегодняшнему автомобилисту наверное трудно себе представить, как нелегко было на таком автомобиле, например, преодолевать обледенелый переезд, особенно когда пропускаешь поезд, но вместе с тем это была хорошая надежная машина», - рассказал Азаров.

У Литвина - 1,1 млн грн дохода и «Победа» в гараже

«В то время мне очень нравились такие машины как «Волга», «Победа», но первым моим личным автомобилем были «Жигули» 13-й модели. Это была тоже очень хорошая машина, надежная в управлении, эксплуатации, у нее был небольшой расход бензина, хотя бензин тогда был достаточно дешевым», - предался воспоминаниям премьер.

«Откровенно говоря, у меня не было никогда особых мечтаний об автомобиле, я всегда к автомобилю относился как средству передвижения. Главное требование, чтобы автомобиль не ломался в дороге, чем машина надежнее, тем она мне больше нравится», - резюмировал он.

Ранее «Главред» сообщал, что Азаров фактически поддержал автолюбителей в их борьбе с гаишниками, выступив за разрешение фото- и видеофиксации действий сотрудников ГАИ простыми гражданами.

фото: autonib.com

Новости по теме:

Азаров не против, чтобы водители снимали гаишников на видео

Азаров пообещал высокотехнологичным отраслям зарплату в 8 тысяч

Азаров рассказал, как он жмет на Россию

Азарова удивляет отношение украинцев к власти: терпят черт знает кого

Азаров уверяет, что курс гривны после выборов останется стабильным