С экс-динамовца потребовали штраф в 10 миллионов

{1-} 10 августа, Тбилисский городской суд принял решение наложить штраф на одного из лидеров политической коалиции «Грузинская мечта», экс-капитана футбольной сборной Грузии и бывшего игрока киевского «Динамо» Кахи Каладзе в размере 16 млн 944,9 тыс. лари (около 10,3 млн долл.) «за незаконные пожертвования в пользу коалиции»

Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает «Интерфакс-Укрнаина».

Решение принято на основании протокола об административно-правовых нарушениях, представленного Государственной службой аудита Грузии.

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При этом суд оставил в силе решение об аресте всех существующих у Каладзе в Грузии банковских счетов, а также движимого и недвижимого имущества и принадлежащих ему компании «Макс Бек» и «Кала Капитал».

Согласно постановлению суда, Каладзе должен заплатить штраф в течение 7 дней. Опротестовать решение первой судебной инстанции он может в апелляционном суде в течение 48 часов.

До обращения в суд Госслужба аудита предложила Каладзе вернуть забранные им из банка наличные в размере около 3,4 млн лари (2,1млн долл.) на банковский счет, чего тот не сделал, считая это требование незаконным. Именно эта сумма в соответствии с действующим в Грузии законодательством была умножена на пять, что и составило установленную судом сумму штрафа.

Аналогичное предложение - вернуть на банковский счет взятые наличными более 5,5 млн лари (примерно 3,4 млн долл) - Госслужба аудита сделала и лидеру коалиции «Грузинская мечта» миллиардеру Бидзине Иванишвили, считая, что эти средства также были направлены на пожертвования коалиции. Если это требование не будет выполнено в пятницу, штраф в пятикратном размере ожидает и Иванишвили.

фото: wikipedia.org

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