Подробности ДТП на Киевщине: КамАЗ раздавил легковушку, 6 погибших

Стали известны подробности ужасного ДТП, произошедшего возле Белой Церкви, в котором погибли 6 человек. Такое большое количество жертв было вызвано тем, что случайно попавший в аварию КамАЗ просто подмял под себя две легковушки.

Вечером 9 августа на трассе Киев - Одесса столкнулись две легковушки. В результате ДТП погибло шестеро людей, среди которых дети в возрастом 4 и 6 лет, сообщает ТСН.

Машина, в которой было трое взрослых и двое детей, по неизвестным причин на большой скорости выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с другим авто.

Ехавший в своей полосе сзади легковушки КамАЗ просто подмял под себя оба авто.

Меньший ребенок выжил в ДТП, но позже умер в больнице от многочисленных травм. Погибли все, кто находился в двух легковушках. При этом водитель КамАЗа не пострадал.

Ранее «Главред» собщал, что в результате автокатастрофы погибли 5 человек, в том числе ребенок 2006 года рождения. Еще один ребенок, 2008 года рождения, получил травмы и госпитализирован в тяжелом состоянии.

фото: poltava.pl.ua

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