Россия придумала себе логотип

{1-} Ростуризм 10 августа представил новый логотип России. Предполагается, что новый фирменный знак будет использоваться для мероприятий целевой программы развития туризма в РФ до 2018 года.

Как рассказал заместитель руководителя Ростуризма Дмитрий Михеев, на создание логотипа был объявлен конкурс. Выиграла его компания «Артишок», которая и разработала логотип «Моя Россия», сообщает Lenta.ru.

«Россия - большая разнообразная страна, в которой очень много видов туризма, из которых каждый может выбрать что-то свое, - рассказала руководитель проекта Юлия Соловьева. - Поэтому логотип состоит из двух составляющих - четкого написания 'Россия' или 'Russia' на английском и приставки как бы рукописной 'Моя' или 'my', потому что Россия для каждого своя».

Слоган логотипа - «Открой свою Россию». Для зарубежных выставок будет переводиться как Reveal your own Russia.

Ранее «Главред» сообщал, что в Киеве прошла выставка «Альтернативных логотипов Киева», идея которой возникла после скандалов, развернувшихся вокруг официального определения единого символа столицы.

фото: lenta.ru

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