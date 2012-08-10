Беларусь обиделась на плюшевых мишек и прекратила прием шведских документов

{1-} Посольство Беларуси в Швеции прекращает прием документов, консульский учет будет осуществлять посольство Латвии, говорится в сообщении, распространенном МИД Беларуси в пятницу, 10 августа.

«В связи с закрытием посольство Беларуси в Швеции прекращает с 10 августа прием документов по вопросам гражданства, оформления гражданам постоянного проживания за пределами Беларуси, постановки на консульский учет, паспортизации, ЗАГС, истребования документов и другим вопросам, требующим длительного срока рассмотрении», - цитирует сообщение РИА «Новости».

С 20 августа посольство прекращает прием документов на оформление въездных виз Беларуси, а с 27 августа - прием документов на оформление свидетельств на возвращение в Беларусь.

Консульский учет граждан Беларуси, состоящих на учете в республики в Швеции, с 1 сентября будет осуществляться посольством Беларуси в Латвии, сообщили в МИД.

В среду стало известно, что Беларусь решила отозвать свое посольство из Швеции, предложив шведской стороне сделать то же самое. При этом белорусская сторона особо подчеркнула, что речь не идет о разрыве дипломатических отношений.

Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт в своем микроблоге в Twitter сообщил, что посла этой страны власти Беларуси выслали за то, что он «слишком активно выступал в защиту прав человека». Однако официальный представитель МИД Беларуси Андрей Савиных сообщил, что белорусская сторона не выдворяла посла, а было принято решение не продлевать его аккредитацию. После этого Стокгольм заявил, что в Швеции не будет принят новый посол Беларуси, а также потребовал, чтобы два других сотрудника белорусского посольства отбыли на родину.

Ранее «Главред» сообщал, что отношения между Минском и Стокгольмом осложнились после того, как в начале июня с борта шведского легкомотороного самолета, несанкционированно пересекшего границу Беларуси, были разбросаны, в том числе над Минском, плюшевые медведи с прикрепленными к ним лозунгами в поддержку защиты свободы слова.

фото: thelocal.se

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