Звезду Playboy восстановили в должности зама гендиректора Лавры

{1-} После увольнения гендиректора Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Виктории Лесничей бывшая топ-модель и звезда Playboy Влада Прокаева восстановлена в должности зама гендиректора.

При этом новый руководитель - Наталья Клименко - не сумела добраться до своего рабочего места, сообщает ТСН-Особливе.

С 9:00 утра возле корпуса дирекции заповедника дежурила милиция. Неофициально правоохранители рассказали, что их направили в Лавру, потому что здесь ждали драки.

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В 11:00 в Лавру прибыл чиновник Минкульта Андрей Винграновский. Он попросил открыть ему актовый зал, собрать коллектив и зачитал приказ о назначении Клименко и.о. гендиректора заповедника.

Но в директорский кабинет Клименко попасть не сумела: не нашли ключи. В результате свой первый приказ новая глава учреждения переслала в отдел кадров по факсу.

Кроме того, документом на посту зама гендиректора лаврского заповедника восстанавливается Влада Прокаева. Отменены также указы об увольнении еще четырех членов ее команды.

Позже в присутствии комиссии и охраны дверь директорского кабинета открыли слесари. Клименко осмотрела помещения и вышла, приказав опечатать двери до понедельника. Внутри до сих пор хранятся личные вещи уволенной Минкультом Лесничей.

Сама же экс-директор Лавры с вчера находится в кардиологическом отделении киевской больницы. Медики запретили ей принимать посетителей.

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По телефону Лисничая сообщила, что министр был проинформирован об этом, поэтому объяснение Винграновского об «исчезновении» руководителя были ложными. По ее словам, Кулиняк пожелал ей выздоровления, а об увольнении в разговоре речь не шла. Поэтому приказ она будет оспаривать.

«Я буду подавать в суд. Однозначно», - пообещала Лесничая.

фото: tsn.ua

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