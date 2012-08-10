Звезду Playboy восстановили в должности зама гендиректора Лавры

10 августа 2012, 21:48

{1-} После увольнения гендиректора Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Виктории Лесничей бывшая топ-модель и звезда Playboy Влада Прокаева восстановлена в должности зама гендиректора.

При этом новый руководитель - Наталья Клименко - не сумела добраться до своего рабочего места, сообщает ТСН-Особливе.

С 9:00 утра возле корпуса дирекции заповедника дежурила милиция. Неофициально правоохранители рассказали, что их направили в Лавру, потому что здесь ждали драки.

На звезду Playboy подали в суд за клевету о взятке министру

В 11:00 в Лавру прибыл чиновник Минкульта Андрей Винграновский. Он попросил открыть ему актовый зал, собрать коллектив и зачитал приказ о назначении Клименко и.о. гендиректора заповедника.

Но в директорский кабинет Клименко попасть не сумела: не нашли ключи. В результате свой первый приказ новая глава учреждения переслала в отдел кадров по факсу.

Кроме того, документом на посту зама гендиректора лаврского заповедника восстанавливается Влада Прокаева. Отменены также указы об увольнении еще четырех членов ее команды.

Позже в присутствии комиссии и охраны дверь директорского кабинета открыли слесари. Клименко осмотрела помещения и вышла, приказав опечатать двери до понедельника. Внутри до сих пор хранятся личные вещи уволенной Минкультом Лесничей.

Сама же экс-директор Лавры с вчера находится в кардиологическом отделении киевской больницы. Медики запретили ей принимать посетителей.

Министр культуры открещивается от обвинений звезды Playboy

По телефону Лисничая сообщила, что министр был проинформирован об этом, поэтому объяснение Винграновского об «исчезновении» руководителя были ложными. По ее словам, Кулиняк пожелал ей выздоровления, а об увольнении в разговоре речь не шла. Поэтому приказ она будет оспаривать.

«Я буду подавать в суд. Однозначно», - пообещала Лесничая.

фото: tsn.ua

Новости по теме:

Назначен новый директор Лавры

Минкульт уволил гендиректора Лавры

Массовое увольнение в Лавре: выгнали Прокаеву, еще 3 замов и 20 работников

Министр культуры объявил выговор директору Киево-Печерского заповедника

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять