Арестован регионал, который врезался в машину начальника РОВД

{1-} Депутат Ивано-Франковского горсовета от Партии регионов Игорь Халаменда арестован по подозрению в совершении ДТП, в результате которого были госпитализированы 4 человека.

Соответствующее решение вынес Ивано-Франовский горсуд. Об этом со ссылкой на источник «Українських новин» в областной милиции сообщает «Украинская правда».

Ранее «Главред» сообщал, что регионал врезался в машину начальника Долинского райотдела милиции области и сбежал с места аварии. В результате столкновения пострадали сам милиционер, его жена и 3 детей.

«Виновник ДТП арестован. Халаменда арестован на время проведения следствия«, - сказал источник. Других подробностей собеседник не сообщил.

Областная прокуратура возбудила по факту ДТП дело по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения).

фото: iskra-news.info

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