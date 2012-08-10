Арестован регионал, который врезался в машину начальника РОВД

{1-} Депутат Ивано-Франковского горсовета от Партии регионов Игорь Халаменда арестован по подозрению в совершении ДТП, в результате которого были госпитализированы 4 человека.
Соответствующее решение вынес Ивано-Франовский горсуд. Об этом со ссылкой на источник «Українських новин» в областной милиции сообщает «Украинская правда».
Ранее «Главред» сообщал, что регионал врезался в машину начальника Долинского райотдела милиции области и сбежал с места аварии. В результате столкновения пострадали сам милиционер, его жена и 3 детей.
«Виновник ДТП арестован. Халаменда арестован на время проведения следствия«, - сказал источник. Других подробностей собеседник не сообщил.
Областная прокуратура возбудила по факту ДТП дело по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения).
фото: iskra-news.info
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