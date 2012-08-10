Британские ученые: при стрессах мужчины предпочитают полных женщин

{1-} Британские ученые выяснили, что когда мужчины попадают в стрессовые ситуации, более крупные женщины кажутся им более привлекательными, чем худые. К такому выводу пришли исследователи из Лондона и Ньюкасла, опубликовавшие результаты своих исследований в журнале Plos One.

Они обнаружили также, что представители сильного пола, которым давали задания, призванные вызвать у них стресс, выражали предпочтение более широкому спектру женских фигур, сообщает BBC.

На основании этого ученые пришли к заключению, что стресс может изменить критерии выбора потенциальных партнеров.

«Есть масса статей, в которых утверждается, что наши предпочтения людей с определенным индексом массы тела (BMI) прочно «вмонтированы» в сознание, но вполне возможно, что это не так», - сказал один из авторов исследования Мартин Тови из университета Ньюкасла.

Тови и его коллега Вирен Швами уже изучали вопрос о том, какие факторы могут изменить предпочтение людьми определенного типа фигуры. Среди таких факторов назывались, в частности, голод и влияние средств массовой информации.

Но в своем последнем исследовании они поставили перед собой цель выяснить, совпадают ли предпочтения тех или иных телесных форм в обычной обстановке с ситуациями, когда люди находятся под стрессом.

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«В условиях нехватки продуктов люди меняют свои взгляды на размеры потенциального партнера. Оказывается, что в таких ситуациях предпочтение чаще отдается более крупным формам – в отличие от условий, когда у людей достаточно пищи и жизнь более расслабленная», - сказал Мартин Тови.

«Но если человеку жить нелегко и он должен буквально бороться за выживание, он находится под сильным стрессом», - добавил он.

Для того, чтобы создать стрессовую обстановку, группе мужчин нужно было пройти собеседование и выступить с речью. После этого им предлагали высказать свои предпочтения относительно фигуры потенциального партнера, которые позднее сравнивались с выбором контрольной группы мужчин, не подвергавшихся стрессу.

Результаты исследования показали, что изменения условий привели к сдвигу симпатий в сторону более крупных женщин, а также к тому, что мужчины высказывали предпочтение более широкому спектру женских форм.

Ранее «Главред» сообщал, что британские женщины и мальтийские мужчины наиболее сильно страдают от ожирения среди европейцев, свидетельствуют данные Европейской Комиссии. Почти четверть - 23,9% - британок страдают от излишнего веса, причем эта доля находится в прямой зависимости от возраста и в обратной - от уровня образования женщины.

фото: telegraph.co.uk

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