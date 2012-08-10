Украинские бегуньи выиграли олимпийскую бронзу

Женская сборная Украины на Олимпийских играх в Лондоне в эстафетном беге 4х100 м добыла бронзовую медаль, которую смело можно приравнять к золоту.

Дисциплина, которая считается элитной, покорилась американкам.

Второе место добыла Ямайка, котороая намудрила при передаче эстафеты, пишет СПОРТ bigmir)net

А бронзу получила молодая команда Украины в составе Олеси Повх, Кристины Стуй, Марии Ремень и Елизаветы Брызгиной.

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Команда США на этой дистанции установила новый мировой рекорд, превзойдя достижение, державшенеся с 80-х годов прошлого века. Украинки же "всего лишь" обновили национальный рекорд страны!

Время украинок - 42,04 с.

Олимпиада-2012. Женская эстафета 4х100 м

1. США - 40,82 с

2. Ямайка - 41, 41 с

3. Украина - 42, 04 с

Напомним, вчера вечером украинская команда несколько неожиданно выиграла свой забег в эстафете 400 по сто метров. Наши девушки на финише обогнали команду Ямайки.

Как сообщал Главред, вчера украинка Татьяна Лазарева проиграла в поединке за «бронзу» Олимпийских игр в женской вольной борьбе (весовая категория до 55 кг) бронзовой призерке Пекина-2008 Жаклин Растьеро Кастильо из Колумбии.

фото: noc-ukr.org

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