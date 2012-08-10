Азаров приказал снизить цену на билеты в Лавру с 50 грн до 3 грн

{1-}С 8 августа 2012 года цена на входной билет на территорию Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника снижена с 50 грн до 3 грн. Соответствующее поручение дал премьер-министр Николай Азаров, сообщает пресс-служба Кабмина.

Кроме того, Азаров поручил министру культуры Михаилу Кулиняку в десятидневный срок предоставить план действий относительно нормализации ситуации в Киево-Печерском историко-культурном заповеднике, особенно подчеркнув персональную ответственность министра за состояние дел на этом объекте культурного наследия страны.

Напомним, Минкультуры назначило нового руководителя Киево-Печерского заповедника.

Ранее Виктория Лесничая была уволена с должности генерального директора Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Как писал Главред, 31 июля директор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Виктория Лисничая подписала приказы об увольнении 4 своих заместителей и около 20 сотрудников заповедника, в том числе и заместителя директора Влады Прокаевой.

Кроме того, 7 августа стало известно, Виктория Лесничая подала судебный иск в Хозяйственный суд Киева против своего бывшего заместителя Влады Прокаевой.

Лесничая просит суд обязать Прокаеву опровергнуть заявление о том, что она якобы давала взятки за назначение на должность замдиректора заповедника.

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