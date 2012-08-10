Третий украинский боксер пробился в финал Олимпиады

{1-}Украинский боксер Василий Ломаченко, выступающий в категории до 60 кг, вышел в финал Олимпийских игр-2012 в Лондоне.



Соперником украинца в полуфинале был кубинский боксер Яснер Толедо Лопес. Первый раунд прошел в равной борьбе и судьи по его итогам насчитали ничью 3:3. Далее Ломаченко стал действовать активнее и следующие два раунда остались за ним - 14:11 (3:3, 9:7, 5:4), сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.



В финальном бою, который состоится 12 августа, Ломаченко встретится с победителем пары Эвалдас Петраускас (Литва) - Хан Сунчул (Южная Корея).



Ломаченко начал борьбу на Олимпиаде-2012 сразу с 1/8 финала, минуя стадию 1/16 финала, где победил доминиканца Веллингтона Ромеро со счетом 15:3. В четвертьфинале украинец был сильнее пуэрториканца Феликса Санчеса Вердехо - 14:9.



Напомним, ранее в финал Олимпийского турнира пробились украинец Денис Беринчик, выступающий в категории до 64 кг, и Александр Усик (категория до 91 кг).

фото: ambox.su

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