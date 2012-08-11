На Херсонщине ликвидирован лесной пожар

{1-}, который возник в9 августа на площади 1,5 тыс. га, к 12.00 пятницы был ликвидирован.

По его данным, на тушении пожара работали около 2 000 тыс. человек из Херсонской области и близлежащих областей, в том числе около 500 человек из внутренних войск и милиционеров, а также около 80 единиц противопожарной техники, 3 самолета и 2 пожарных вертолета.



Напомним, 9 августа на территории Корсунского и Великокопановского лесничеств в Цюрупинском районе Херсонской области возникли лесные пожары. Вследствие сильных порывов ветра, сухой и знойной погоды огонь быстро распространялся, и до конца дня пожар охватил площади отдельными очагами ориентировочно 1000 га и 500 га соответственно.

Установлено, что их причиной были. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

фото: mns.gov.ua

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