У Pussy Riot есть шанс получить премию Кандинского

{1-}Группа Pussy Riot, участницы которой обвиняются в хулиганстве за устроенный в храме Христа Спасителя "панк-молебен", выдвинута на премию Кандинского, которую вручают за достижения в области современного искусства.

Список всех поступивших на конкурс заявок опубликован на официальном сайте премии. Группа Pussy Riot выдвинута в номинации "Проект года".

"В феврале 2012г. группа Pussy Riot исполнила "панк-молебен" "Богородица, Путина прогони" у алтаря храма Христа Спасителя. В марте того же года три участницы Pussy Riot были арестованы по обвинению в хулиганстве. В апреле 2012г. Amnesty International признала арестованных участниц Pussy Riot узниками совести", - говорится в комментарии к заявке.

По правилам премии, заявку может подать любой человек. По данным издания "Коммерсантъ", группу на премию выдвинула член экспертного совета арт-критик Ирина Кулик. При этом отмечается, что автор обязательно должен дать свое согласие на выдвижение, однако в случае с Pussy Riot сделано исключение: заявка подписана адвокатами девушек, пишет РБК.

Все поступившие заявки подвергнутся отбору экспертного совета, затем будет составлен лонг-лист премии.

Напомним, 21 февраля активистки Pussy Riot провели в храме Христа Спасителя в Москве "панк-молебен". Они исполнили песню "Богородица, Путина прогони", в которой содержались нецензурные выражения и критика в адрес президента РФ Владимира Путина и патриарха Кирилла.

Позднее по факту данной акции было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство). Три участницы Pussy Riot - Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич - были задержаны. Им грозит до 7 лет тюрьмы. Согласно недавнему решению суда, девушек оставили под стражей до 12 января 2013. Участницы панк-группы находятся под арестом уже пять месяцев, несмотря на то, что у них есть малолетние дети.

Приговор по делу Pussy Riot, как ожидается, будет оглашен 17 августа. Прокурор потребовал признать всех троих подсудимых виновными по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство) и отправить их в колонию общего режима сроком на три года для каждой активистки. Защита Pussy Riot настаивает на их полном оправдании и обещает обжаловать любой обвинительный приговор.

фото: Вести.ру

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