На Аляске произошло мощное землетрясение

{1-}В ночь на субботу, 11 августа, недалеко от Алеутских островов у берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.

Эпицентр подземных толчков, зарегистрированных в 10.37 в пятницу (22.37 мск), располагался в 97 километрах к северо-западу от поселка Никольский, самого крупного поселения на острове Умнак, и в 1591 километре к юго-востоку от российского города Анадырь.

Очаг землетрясения залегал на глубине 13,1 километра, сообщает РИА Новости.

Остров Умнак является третьим по величине среди Алеутских островов. Население острова составляют несколько десятков человек.

Напомним, предыдущее сильное землетрясение магнитудой 6.0 на Аляске произошло 19 июня. Очаг землетрясения залегал на глубине 20,9 километра.



По данным специалистов Тихоокеанского центра предупреждения цунами, шанс возникновения цунами был крайне низок.

Фото lastampa.it

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