Сегодня – годовщина гибели ФК «Пахтакор»

11 августа исполняется 33 годовщина с момента авиакрушения футбольной команды «Пахтакор». 1979 года 17 футболистов вылетели на авиалайнере Ту-134 компании «Аэрофлот», следовавшем рейсом Ташкент - Минск. Они направлялись на календарный матч чемпионата СССР с минским «Динамо».

Из-за ошибки диспетчеров в небе над Днепродзержинском он столкнулся с другим самолетом, сообщает УНН.

На борту самолета Кишинев - Ворошиловград - Куйбышев, с которым произошло столкновение, было 89 пассажиров и 6 членов экипажа. Столкновение произошло на высоте 7,8 тыс. метров.

По неизвестным причинам диспетчеры не разрешили самолету с «Пахтакором» на борту подняться на маршрут 9 или 10 тыс. метров. Из-за этой роковой ошибки погибли 178 человек, в том числе 17 футболистов.

Госкомиссия определила, что виновными в происшедшем были два авиадиспетчера из Харькова. Впоследствии их приговорили к 15 годам лишения свободы. После катастрофы решением федерации футбола СССР в течение двух лет «Пахтакору» было гарантировано место в высшей лиге независимо от итогового результата.

Чудом спасся главный тренер «Пахтакора» Олег Базилевич, который в последний момент не сел в самолет, а отправился в срочную командировку в Киев. Базилевичу разрешили привлечь в команду многих игроков из разных клубов. Однако «Пахтакор» уже не смог играть как прежде. Заняв в 1982 году восьмое место, в 1984 году он навсегда ушел из высшей лиги.

Ранее «Главред» сообщал, что в под Ярославлем в России по не до конца установленной причине разбился Як-42 с хоккейной командой «Локомотив» на борту, которая тоже летела в Минск. Погибли 43 человека.

фото: blog.kp.ru

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