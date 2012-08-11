На стройке в Москве погиб украинец

{1-} В пятницу, 10 августа, в Москве на стройке погиб рабочий-украинец, который упал с 24-го этажа. Трагедия произошла в «новой Москве» (территория на юго-запад от Москвы, предназначенная под расширение российской столицы).

Он упал при проведении отделочных работ с высоты 24-го этажа. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в поселке Коммунарка.

В Москве задержали украинца, разыскиваемого за убийство

«При проведении строительных отделочных работ, в результате несчастного случая упал с 24-го этажа дома помощник каменщика, уроженец Украины. От полученных телесных повреждений рабочий скончался», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по факту несчастного случая проводится проверка.

Это не первая гибель иностранных граждан в Москве. Так, в начале апреля 2012-го на территории одного из рынков погибли 17 граждан Таджикистана, ставших жертвами короткого замыкания в электросети.

фото: avis-reklama.ru

Новости по теме:

В Москве задержан хулиган-украинец

В Москве задержан бомж-украинец, разыскиваемый более 10 лет

Число жертв пожара на рынке в Москве возросло до 17