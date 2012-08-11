На Олимпиаде в очередной раз засудили украинского боксера

{1-} На проходящей в Лондоне Олимпиаде разразился очередной скандал с участием украинских боксеров. Судьи вновь «украли» победу у нашего Александра Гвоздика, выступавшего в весовой категории до 81 килограмма. В итоге у него – только олимпийская «бронза».

Украина подала протест и требует пересчитать очки, сообщает «ТСН-Проспорт».

За 9 минут боя наш боксер доказал свое превосходство над казахом Адилбеком Ниязимбетовым. Однако судьи с какой-то стати насчитали ничью (13:13) и вывели в финал Ниязимбетова.

В первом раунде Гвоздик несколько раз тяжелыми ударами толкнул соперника, а тот не нанес ни одного акцентированного удара, но с какой-то стати ничья - 4:4.

Во втором раунде Саша блестяще перебоксировал казаха, но опять странные оценки - только 5:4 в нашу пользу.

А в заключительном раунде наш соотечественник несколько раз мощными «бомбами» толкнул соперника, который фактически смирился с поражением. Но у судей было свое мнение на этот счет - 3:4 в пользу казахстанца.

В итоге, ничья - и судьи вывели в финал казаха.

Украинская сторона оперативно подала протест на это позорное решение. На этот раз необходимо отстоять своего боксера. Ведь помним, как осудили Евгения Хитрова в бою с Огого.

А пока что официально Гвоздик является бронзовым призером Олимпиады.

Ранее «Главред» сообщал, что в финалах будут драться трое украинцев - Денис Беринчик, Александр Усик и Василий Ломаченко.

Тарас Шелестюк в полуфинале проиграл британцу. Тоже спорно, но и украинец, по большому счету, не наиграл на победу. Только в первом раунде судьи «помогли» хозяину ринга.

фото: НОК Украины

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