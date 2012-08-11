Через год Иран полностью откажется от Интернета

{1-} Иран намерен к 2013 г. полностью отказаться от Интернета, ограничившись внутренней сетью, действующей в пределах страны. Соответствующее заявление сделал министр информации и коммуникаций Ирана Реза Такипур.

Этот шаг чиновник объясняет тем, что Всемирная сеть является «ненадежной» и «находится в руках одной или двух стран». По его словам, сайты министерств и официальных учреждений выйдут из Сети уже к сентябрю с.г, сообщает РБК-Украина.

Американские СМИ тем временем предполагают, что Иран закрывается от мира с целью обезопасить свою ядерную программу. По мнению Тегерана, Запад уже пытался с помощью Интернета помешать ядерной программе страны. Речь идет об инциденте 2010 г., когда сетевой червь Stuxnet, способный захватывать контроль над промышленными объектами, атаковал Бушерскую АЭС.

У Ирана запасов хватит на создание нескольких ядерных бомб

Stuxnet проник в компьютеры первой в Иране АЭС, однако основная операционная система станции не пострадала. Тем не менее из-за компьютерной атаки запуск завода был отложен на несколько месяцев. Иран обвинил в этом нападении Израиль, другой подозреваемый - США.

Отметим, что согласно сообщениям СМИ, совсем недавно духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обзавелся аккаунтом в Instagram, а еще раньше открыл микроблог в Twitter. Отметим, что «внутренний интернет» действует на Кубе и в КНДР. В Китае действует «Великий китайский сетевой экран».

фото: vkurse.ua

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