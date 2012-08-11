За два дня до конца света в Киеве выступит легендарный Мэрилин Мэнсон

{1-} 20 декабря в Киев впервые приедет великий и ужасный Мэрилин Мэнсон. Билеты в продажу поступят в понедельник, 13 августа, сообщает «Сегодня».

Как рассказали организаторы концерта, переговоры с 43-летним артистом велись больше полугода, и только на днях стороны пришли к компромиссу. Самое интересное, что киевское выступление Мэнсона пройдет накануне... конца света, который, если верить календарю майя, наступит 22 декабря, то есть через два дня после выступления рокера.

Выступит Мэнсон в поддержку нового альбома Born Villain. Напомним, что в записи этой пластинки рокеру подпевал Джонни Депп («Пираты Карибского моря» — сыграл капитана Джека Воробья), который к нам, увы, не приедет.

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Что касается райдера главного злодея, то Мэнсон предпочитает только простую пищу: сыр, копченую говядину, картофель. Правда, подавать еду нужно строго за три часа до концерта. Отдельным пунктом значится сервировка стола, этим должен заниматься официант со специальным образованием, а сами продукты и столовые приборы должны быть только охлажденными и «желательно чистыми».

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В гримерной музыканты просят по одному подносу со свежими овощами и фруктами. Мэнсон и его команда оказались большими сладкоежками, особую страсть они питают к маленьким порционным шоколадкам и мармеладу. А вот от алкоголя Мэнсон воздерживается. Только минералка, и никакого абсента! Самый популярный алкогольный напиток в райдере — пиво (его пьют только музыканты, и просят 48 бутылок).

Ранее «Главред» сообщал, что свои концерты на НСК «Олимпийский» в Киеве давали Red Hot Chili Peppers и Мадонна.

фото: rel.org.ua

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