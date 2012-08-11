Из-за аномальной жары Азов покраснел, а Днепр - позеленел

{1-} В Украине начался период цветения водоемов. Из-за стоявшей более двух месяцев аномальной жары Днепр позеленел, а Азовское море – покраснело.

К аномальной жаре, которая способствует размножению водорослей, добавляется человеческий фактор: каскад водохранилищ и вредные выбросы, сообщает ТСН.

«Днепр зацветает в последние годы сине-зелеными водорослями, что не является хорошим показателем», - объясняет гидробиолог Деснянской водопроводной станции Оксана Ткачук.

Специалист говорит, что вода из Десны, второй реки, из которой пьет воду столица, несколько лучше.

Температура воды в Днепре и Черном море бьет все рекорды

Сине-зеленые водоросли выделяют токсичные вещества и могут вызвать кишечные расстройства и заболевания кожи. Правда, только в больших количествах. Сейчас показатели в пределах нормы - констатируют ученые.

Все благодаря тому, что реки, даже после грубого вмешательства человека, постепенно самоочищаются.

«Цветение все-таки значительно ослабевает. Это не сравнить с тем, каким оно было после создания водохранилищ», - вспоминает кандидат биологических наук Института гидробиологии НАН Украины Юрий Плигин.

Чтобы довести воду до кондиции питьевой, в период цветения на станциях вынуждены увеличивать количество очистных реагентов. Химия не может забрать только неприятный запах - особенно ощутимым он будет осенью, когда водоросли начнут гнить.

«Есть водоросли, которые продуцируют рыбный запах. В квартире может ощущаться, такое впечатление, как будто из аквариума подали эту воду», - объясняет главный инженер департамента эксплуатации водного хозяйства Владимир Костюк.

Специалист объясняет: против специфики этих сине-зеленых водорослей очистные сооружения бессильны.

Зато на Запорожье вода другого цвета. Азовское побережье из-за аномальной жары в этом году стало буро-красным. Взрослые отдыхающие брезгуют заходить в такую воду. Местные же экологи уверяют: море хотя и цветное, но безопасное, ведь эти водоросли добавляют даже в лечебные грязи.

«Слишком много органики - это, конечно, плохо. Но сказать, что это некий сигнал к экологическому бедствию - пока нельзя об этом говорить», - уверяет зам. руководителя НИИ Азовского моря Константин Демьяненко.

фото, видео blogiblog.ru, tsn.ua

Новости по теме:

Температура Черного и Азовского морей признана аномально теплой

В Киеве жара побила 100-летний рекорд

В Украине скоро будут субтропики, как в Греции – эксперт