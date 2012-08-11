Из-за аномальной жары Азов покраснел, а Днепр - позеленел

11 августа 2012, 09:55

{1-} В Украине начался период цветения водоемов. Из-за стоявшей более двух месяцев аномальной жары Днепр позеленел, а Азовское море – покраснело.

К аномальной жаре, которая способствует размножению водорослей, добавляется человеческий фактор: каскад водохранилищ и вредные выбросы, сообщает ТСН.

«Днепр зацветает в последние годы сине-зелеными водорослями, что не является хорошим показателем», - объясняет гидробиолог Деснянской водопроводной станции Оксана Ткачук.

Специалист говорит, что вода из Десны, второй реки, из которой пьет воду столица, несколько лучше.

Температура воды в Днепре и Черном море бьет все рекорды

Сине-зеленые водоросли выделяют токсичные вещества и могут вызвать кишечные расстройства и заболевания кожи. Правда, только в больших количествах. Сейчас показатели в пределах нормы - констатируют ученые.

Все благодаря тому, что реки, даже после грубого вмешательства человека, постепенно самоочищаются.

«Цветение все-таки значительно ослабевает. Это не сравнить с тем, каким оно было после создания водохранилищ», - вспоминает кандидат биологических наук Института гидробиологии НАН Украины Юрий Плигин.

Чтобы довести воду до кондиции питьевой, в период цветения на станциях вынуждены увеличивать количество очистных реагентов. Химия не может забрать только неприятный запах - особенно ощутимым он будет осенью, когда водоросли начнут гнить.

«Есть водоросли, которые продуцируют рыбный запах. В квартире может ощущаться, такое впечатление, как будто из аквариума подали эту воду», - объясняет главный инженер департамента эксплуатации водного хозяйства Владимир Костюк.

Специалист объясняет: против специфики этих сине-зеленых водорослей очистные сооружения бессильны.

Зато на Запорожье вода другого цвета. Азовское побережье из-за аномальной жары в этом году стало буро-красным. Взрослые отдыхающие брезгуют заходить в такую воду. Местные же экологи уверяют: море хотя и цветное, но безопасное, ведь эти водоросли добавляют даже в лечебные грязи.

«Слишком много органики - это, конечно, плохо. Но сказать, что это некий сигнал к экологическому бедствию - пока нельзя об этом говорить», - уверяет зам. руководителя НИИ Азовского моря Константин Демьяненко.

фото, видео blogiblog.ru, tsn.ua

Новости по теме:

Температура Черного и Азовского морей признана аномально теплой

В Киеве жара побила 100-летний рекорд

В Украине скоро будут субтропики, как в Греции – эксперт

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять