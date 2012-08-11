Сегодня – годовщина «Семнадцати мгновений весны»

{1-} 11 августа 1973 года на Центральном телевидении СССР началась демонстрация многосерийного художественного фильма «Семнадцать мгновений весны».

В основе фильма лежит сюжет одного из романов популярного писателя Юлиана Семенова - автора многочисленных книг о приключениях советского разведчика Исаева, который работал в разведке фашистской Германии под именем Макса Отто фон Штирлица, сообщает «Обозреватель».

Этот уникальный телепроект состоялся благодаря таланту и настойчивости режиссера Татьяны Лиозновой.

В главной роли Исаева-Штирлица выступил Вячеслав Тихонов. Образ его основного противника - шефа нацистской политической полиции (гестапо) Мюллера прославил уже немолодого артиста Леонида Броневого.

В ролях антифашистов, помогавших Штирлицу в его борьбе, выступили Ростислав Плятт (пастор Шлаг) и Евгений Евстигнеев (профессор Плейшнер).

В числе актеров, сыгравших руководителей фашистской Германии, ее разведки и армии, были Юрий Визбор (Борман), Олег Табаков (Шелленберг), а также Николай Гриценко (генерал в поезде).

Ранее «Главред» сообщал, что сегодня – 33-я годовщина гибели ФК «Пахтакор», потерпевшей авиакрушение в небе над Днепродзержинском. Из-за роковой ошибки авиадиспетчеров погибли 178 человек, в том числе 17 футболистов.

фото: savok.name

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