В Индии очередной автобус упал в пропасть, погибло 40 человек

{1-} Как минимум 40 пассажиров погибли при падении автобуса в пропасть в горном районе Чамба штата Химачал-Прадеш на севере Индии. Общее число пассажиров рейса на данный момент неизвестно.

Спасательная операция идет полным ходом. Существует вероятность, что число жертв может возрасти, сообщает BBC .

Индия известна крайне низким уровнем безопасности на дорогах: десятки тысяч людей ежегодно гибнут из-за превышения скорости, пересечения дороги в неположенных местах и устаревшего автопарка.

Ранее «Главред» сообщал, что 2 августа на севере Индии автобус упал в пропасть. В результате катастрофы 27 человек погибли, 25 получили ранения. Автобус, на борту которого находились 52 пассажира, внезапно потерял управление и рухнул в пропасть глубиной 200 метров. Предположительно, причиной аварии стало плохое качество дорожного полотна.

фото: deathcount.in

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