Табачник продлил срок приема документов в вузы до 15 августа

{1-} Возглавляемое Дмитрием Табачником Министерство образования и науки, молодежи и спорта дало «добро» на то, продлить срок приема оригиналов документов в вузах до 15 августа 2012 года.

Это связано с невыполнением плана госзаказа вузами разных уровней. Об этом сообщает пресс-служба ГС «Опора».

«На те направления, на которые остались свободные места после третьей волны рекомендованных к зачислению, вузы будут принимать оригиналы документов до 15 августа 2012 года. Абитуриенты, которые не попали в третий список, но находились близко к нему, должны обратиться в учебное заведение и поинтересоваться, есть ли вакантное место на то направление подготовки, на которое они подавали заявление и документы, и есть ли у них шансы поступить на места госзаказа в соответствии с их конкурсным баллом», - говорится в сообщении.

Кроме этого, до 25 августа 2012 года было разрешено приносить оригиналы документов на контрактную форму обучения не только на те направления подготовки, на которые абитуриент подал документы до 31 июля, а на другие. Однако это можно делать только в пределах одного учебного заведения и на направления с одинаковыми конкурсными предметами.

«Письмо министерства носит рекомендательный характер, поэтому вузы, которые своевременно выполнили план государственного заказа, не обязаны продлевать сроки зачисления до 15 августа 2012 года», - уточнили в «Опоре».

Ранее «Главред» сообщал, что Табачник рассказал: 13 вузов получили от абитуриентов менее 10 заявлений на вступление. По его словам, в 2 вуза было подано по 1 заявлению и ни одного оригинала. Кроме того, министр сообщил, что в 120 вузов преимущественно частной формы собственности было подано менее 100 заявлений.

фото: oporaua.org

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