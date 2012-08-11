В Крыму маршрутка врезалась в троллейбус, пострадали 4 человека

{1-} В пятницу, 10 августа, в Симферополе произошло очередное ДТП, во время которого пострадали 4 человека.

Об этом «Главреду» сообщила пресс-служба ГУ МЧС в АР Крым.

Как оказалось, на перекрестке улиц Киевской и Толстого у троллейбуса слетели штанги, из-за чего он резко остановился. После этого в него врезался маршрутный автобус «Эталон», идущий по маршруту №1.

Авария произошла в 17.23 напротив троллейбусного парка. В результате ДТП пострадали четверо пассажиров маршрутного такси. Две женщины 1959 г.р. и 1962 г.р. с закрытыми черепно-мозговыми травмами и ушибами головы доставлены в РКБ им. Семашко;

Еще одна женщина 1984 г.р. с закрытой черепно-мозговой травмой и закрытым переломом плеча , а также женщина 1949 г.р. с закрытым перелом голени были доставлены ​​в 6-ю городскую больницу.

На место происшествия выезжали «скорая» помощь и ГАИ. Ведется расследования обстоятельств происшествия.

Ранее «Главред» сообщал о ДТП, произошедшем под Симферополем, в результате которого пострадали 17 человек. Еще ранее рядом с водохранилищем на выезде из крымской столицы столкнулись рейсовый автобус и грузовик с прицепом. Серьезно пострадал водитель автобуса "Эталон".

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