Каноист Чебан принес Украине четвертое олимпийское «золото»

{1-} В субботу, 11 августа, на проходящей в Лондоне Олимпиаде наша национальная сборная завоевала четвертое «золото». Ее в украинскую копилку положил каноист Юрий Чебан, победивший в финальном заезде на дистанции 200 м (время - 42,291)

«Серебро» досталось Евгению Шуклину из Латвии - 42,792, а бронза - россиянину Ивану Штилю - 42,853, сообщает пресс-служба НОК.

Президент НОК Украины Сергей Бубка уже поздравил новоиспеченного олимпийского чемпиона с высоким спортивным титулом. «Это «золото» - достойное продолжение олимпийских традиций и Украины, и самого Юрия, который на прошлой Олимпиаде завоевал бронзовую награду, - отметил Бубка. - Уверен, что Юрий не раз даст нам приятный повод гордиться им и его достижениями».

Отметим, что в Пекине-2008 Юрий Чебан выступал на дистанции 500 м. В этом году 200-метровка впервые включена в программу Олимпийских игр.

Ранее «Главред» сообщал, что в субботу, 11 августа олимпийская сборная Украины поборется еще за три золота. В финалах по боксу будут драться трое украинцев - Денис Беринчик, Александр Усик и Василий Ломаченко.

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фото: НОК Украины

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