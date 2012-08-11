Осипенко-Радомская берет второе серебро Олимпиады

{1-} В субботу, 11 августа, на проходящей в Лондоне Олимпиаде наша национальная сборная завоевала второе серебро. Ее в украинскую копилку положила байдарочница Инна Радомская–Осипенко, которая выступала в финале 200 м (45.053).

Первой стала Лайза Кэррингтон (Новая Зеландия) с результатом 44.638, третьей - Наташа Душев-Янич (Венгрия) - 45.128

Ранее «Главред» сообщал, что каноист Юрий Чебан, победил в финальном заезде на дистанции 200 м (время - 42,291).

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Напомним, что в субботу, 11 августа олимпийская сборная Украины поборется еще за три золота. В финалах по боксу будут драться трое украинцев - Денис Беринчик, Александр Усик и Василий Ломаченко.

На данный момент Украина занимает 16-е место в неофициальном медальном зачете. В ее копилке 15 наград - 4 золота, 2 серебра и 9 бронз.

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фото: НОК Украины

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