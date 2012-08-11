Черепаха, которая помнит Ленина и Первую мировую, ищет новых хозяев

{1-} Черепаха, которая помнит Владимира Ленина, а также является последним живым свидетелем разгрома сил Антанты в битве при Галлиполи в 1915 году черепаха Блейк ищет новых хозяев.

Ее нынешняя владелица Марион Скиннер стала слишком пожилой, чтобы самостоятельно ухаживать за питомцем сообщает BBC.

Блейк оказался в Британии, пропутешествовав остаток войны в солдатском мешке. Его первый хозяин скончался много лет назад, после чего рептилия оказалась в доме миссис Скиннер

Зоологи уверены, что Блейку больше сотни лет. Но, несмотря на почтенный возраст, он может похвастаться завидным здоровьем. В прошлом году Блейк даже общался с самкой.

Ранее «Главред» сообщал, что в Эквадоре умер последний в мире представитель породы гигантской слоновой черепахи, живший в Галапагосском национальном парке.

По оценке ученых, рептилии по кличке Одинокий Джордж было около 100 лет. По словам сотрудников национального парка, для выяснения причин смерти будет проведено вскрытие, поскольку Джордж скончался в самом расцвете сил. Средний возраст представителя этого вида черепах - 200 лет.

фото: redturtles.name

Новости по теме:

С американской фермы сбежали полторы тысячи черепах

Умерла последняя в мире слоновая черепаха

Украинец нелегально нес через границу 140 черепах