Под Киевом в аварии пострадали 11 человек

В дорожно-транспортном происшествии в Киевской области пострадали 11 человек, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций. Авария произошла сегодня в 4.25 возле села Калиновка Макаровского района на 49-м километре автодороги Киев-Чоп. Водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, который перевозил граждан Республики Молдова, допустил столкновение с грузовым автомобилем Scania. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Макаровскую центральную районную больницу. На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Киевской области.