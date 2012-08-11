На выходных Украину зальет дождями

{1-} В воскресенье, 12 августа, в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, вечером местами дождь, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +21...+23 градуса.

Об этом со ссылкой на Гидрометцентр сообщают «Українські новини»

На западе облачно, без осадков, на Волыни, Ривнинщине и Закарпатье утром и днем дождь, местами сильный, грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +8...+14 градусов, днем +12...+17 градусов.

В Карпатах дождь, местами сильный, температура воздуха ночью +4...+9 градусов, днем +8...+13 градусов.

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В Моршине ночью без осадков, утром и днем дождь, местами сильный, температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +16...+18 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, утром и днем дождь, местами сильный, температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +17...+19 градусов.

В Сваляве дождь, днем местами сильный, температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +18...+20 градусов.

В северных областях переменная облачность, без осадков, лишь во второй половине дня местами дождь, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура воздуха ночью +9...+14 градусов, днем +19...+24 градуса.

В центре переменная облачность, ночью без осадков, утром и днем местами кратковременный дождь, грозы, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днем +19...+26 градусов.

На востоке переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, грозы, ветер восточный 5-10 м/с, температура воздуха ночью +15...+20 градусов, днем +25...+30 градусов.

В южных областях переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, грозы, в отдельных регионах град, ветер юго-восточный 5-10 м/с местами шквалы 17-22 м/с, температура воздуха ночью +15... +20 градусов, днем +24...+30 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, грозы, ветер юго-восточный 5-10 м/с, местами шквалы 17-22 м/с, температура воздуха ночью +15...+20 градусов, днем +25...+30 градусов.

В Ялте ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью + 21...+23 градусов, днем +27...+29 градусов.

фото: madeinpiter.ru

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