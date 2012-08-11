В Сумах водитель маршрутки потерял сознание и врезался в дерево

{1-} В центре города Сумы водитель маршрутного автобуса потерял сознание и наехал на дерево. В результате ДТП пострадали шесть человек.

Об этом сообщили в Управлении ГАИ, передает "Корреспондент".

По предварительным данным ГАИ, водитель потерял сознание из-за повышенной температуры воздуха.

Как рассказали свидетели происшествия, автобус двигался со скоростью около 40 км/час, в конце подъема повернул вправо и наехал на дерево.

От сильного удара автобус получил значительные повреждения.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, под Симферополем произошла столкновение автомобилей, в результате которого пострадали 17 человек. В тот же день на выезде из крымской столицы столкнулись рейсовый автобус и грузовик с прицепом. Серьезно пострадал водитель автобуса.

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