В Сумах водитель маршрутки потерял сознание и врезался в дерево

{1-} В центре города Сумы водитель маршрутного автобуса потерял сознание и наехал на дерево. В результате ДТП пострадали шесть человек.
Об этом сообщили в Управлении ГАИ, передает "Корреспондент".
По предварительным данным ГАИ, водитель потерял сознание из-за повышенной температуры воздуха.
Как рассказали свидетели происшествия, автобус двигался со скоростью около 40 км/час, в конце подъема повернул вправо и наехал на дерево.
От сильного удара автобус получил значительные повреждения.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, под Симферополем произошла столкновение автомобилей, в результате которого пострадали 17 человек. В тот же день на выезде из крымской столицы столкнулись рейсовый автобус и грузовик с прицепом. Серьезно пострадал водитель автобуса.
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