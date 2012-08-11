Россиянин объяснил поражение на Олимпиаде встречным ветром

Бронзовый призер Олимпиады-2012 в гребле на каноэ Иван Штыль объяснил, что не cмог претендовать на золотые медали из-за встречного ветра.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Спортсмен также добавил, что к финальному результату тех, кто плыл левее его, встречный ветер добавил полсекунды, а к его времени – минимум полторы секунды.

«Я понимал, что уже в проигрышной ситуации и мне надо было сделать все возможное, чтобы победить именно тех, кто гребет слева», - отметил Штыль.

Отметим, что россиянин считался одним из претендентов на золото Олимпиады в дистанции на 200 метров, так как по итогам предварительных заездов 10 августа показал лучшее время.

11 августа ветер изменился, и Штыль смог прийти к финишу только третьим.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, золотую медаль в этой дисциплине завоевал украинец Юрий Чебан, «серебро» - у литовца Эгидиуса Балциюнаса.

Отметим, что сегодня, 11 августа, в гребле на каноэ и байдарках россияне завоевали две медали – золото своей сборной принесли байдарочники Александр Дьяченко и Юрий Постригай.

Кстати, они также отметили, что ветер оказал значительное влияние на гонку, но при этом подчеркнули, что дома отрабатывали заезды в разную погоду – и при попутном ветре, и при встречном боковом.

фото: НОК Украины

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