В Иране и Армении произошло мощное землетрясение

{1-} На границе Ирана и Армении 11 августа произошло сильное землетрясение.

Поступили сообщения о раненых и разрушенных коммуникациях. Местные жители в панике покинули свои дома, передает Радио «Свобода».

При этом точных сведений о количестве пострадавших пока нет.

По данным Сейсмологической службы США, были зафиксированы два подземных толчка магнитудой 6,2 и 6,3.

Эпицентр землетрясения в 60-и километрах от города Табриз, в котором проживают около полутора миллионов человек. Большинство районов города остались без электричества.

Ведутся поисково-спасательные работы.

Подземные толчки сильно ощущались и в столице Армении – Ереване. При этом власти страны заявили, что ни пострадавших, ни серьезных разрушений, по предварительным данным, нет.

Напомним, как сообщал "Главред" ранее, в ночь на 11 августа землетрясении магнитудой 6.2 произошло возле Алеутских островов, у берегов Аляски.

Фото lastampa.it

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