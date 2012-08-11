В Бангладеш молния поразила группу мусульман: 13 погибших, 15 в реанимации

{1-} В Бангладеш не менее 13 человек погибли и 15 получили тяжелые ранения в результате попадания молнии в группу мусульман, которые вышли из мечети после молитвы.

Об этом сообщает NEWSru.co.il.

Инцидент произошел во время сильной грозы в одной из деревень в округе Сунамгадж.

По данным местных властей, молнию притянула жестяная крыша здания временной мечети.

Отметим, что в конце июня юго-восточные регионы Бангладеш серьезно пострадали от оползней, возникших в результате трехдневных проливных дождей. Тогда погибли более 90 человек.

В городе Читтагонге пришлось разместить армейские подразделения: большая часть погибших была похоронена заживо в своих домах, которые зачастую сооружаются из соломы и других непрочных материалов.

Стоит отметить, что природные катаклизмы в этой стране – совсем не редкость. Жертвами тропического циклона «Айла» в мае 2009 года стали более 120 человек, а двумя годами ранее жертвами мощного наводнения в стране стали около 600 человек.

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