Футбольная Мексика творит сенсацию Олимпиады, побеждая бразильцев

На Олимпийских играх в Лондоне футбольная сборная Мексики сотворила одну из самых громких сенсаций турнира: в финале латиноамериканцы победили неизменного фаворита - сборную Бразилии со счетом 2:1

"Кудесники мяча" упустили еще одну возможность заполнить единственный пробел в своей футбольной истории - выиграть Олимпийские игры. Бразильцам, которые пять раз становились чемпионами мира (абсолютный рекорд - прим.ред.), никогда не покорялись золотые вершины Олимпиад.

Олимпиада-2012: в Сети появилось видео "золотых" голов Мексики

В финальном поединке, который прошел на легендарном "Уэмбли", бразильцы уступили сборной Мексики. Героем встречи стал форвард мексиканцев Орибе Перальта, ставший автором дубля.

Бразилия – Мексика 1:2

Голы: Халк, 90+1 – Перальте, 1, 75

Бразилия: Габриэл, Тьяго Силва, Марсело, Рафаэл (Лукас, 85), Алекс Сандро (Халк, 32), Жуан, Оскар, Сандро (Пато, 71), Ромуло, Неймар, Леандро Дамиау

Мексика: Корона, Сальсидо, Дарвин Чавес, Исмаэль Хименес (Видрио, 81), Мьер, Рейес, Фабиан, Акино (Понсе, 57), Эррера, Энрикес, Перальта (Рауль Хименес, 86)

Для сборной Бразилии, которая считалась безоговорочным фаворитом финала, с первой минуты все пошло не так. Защитник Рафаэль да Сильва, выступающий за Манчестер Юнайтед, намудрил на правом фланге, Акино перехватил мяч и сразу же отпасовал на Орибе Перальту, который с линии штрафной пробил точно в нижний угол.

Перестроится "кудесникам" не удалось - мексиканцы уверенно защищались, не оставляя звездным бразильцам ни единого шанса для взятия ворота.

Уже в середине первого тайма бразильцам пришлось делать первую замену: вместо центрального полузащитника Алекса вышел форвард Халк. Перед перерывом у бразильцев начало хоть что-то получаться в атаке, но когда не успевали мексиканские защитники, уверенно действовал вратарь Корона.

Во втором тайме, по единодушному мнению экспертов, Бразилия обязана была прижать соперника к воротам, но Мексика не позволила этого сделать, стараясь регулярно ходить в контратаки. Звездная атака бразильцев в лице Неймара, Дамиао, Халка и Оскара никак не могла найти пути к воротам Короны, а вот соперники своего шанса не упустили: на 75-й минуте Перальта эффектно оформил дубль, замкнув подачу со штрафного.

Когда Мексика уже готова была праздновать олимпийское золото, Халк возродил интригу – форвард "Порту" вышел один на один с вратарем и пробил точно в цель.

На третьей добавленной минуте все тот же Халк сделал все для Оскара, чтобы тот сравнял счет, но бразильская десятка не попал по воротам из выгоднейшей ситуации, после чего прозвучал финальный свисток.

Таким образом, Мексика добыла свою первую золотую медаль на Олимпиаде-2012. Сборная Бразилии, проигравшая третий финал Олимпийского футбольного турнира, довольствовалась серебром. Бронзу завоевала сборная Южной Кореи.

Отметим, что по регламенту соревнований, в футбольном турнире Олимпиады принимают участие спортсмены, не достигшие 23-летнего возраста.

Фото: london2012.com

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