Олимпиада-2012: в Сети появилось видео "золотых" голов Мексики

В сети появилось видео голов сборной Мексики, которая сотворила главную сенсацию футбольного турнира Олимпиады в Лондоне, отобрав золото у главных фаворитов – сборной Бразилии.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, бразильцы, никогда ранее не побеждавшие в олимпийских турнирах, уступили и на этот раз – со счетом 1:2.
В финальном поединке, который прошел на легендарном «Уэмбли», героем встречи стал и автором дубля стал форвард мексиканцев Орибе Перальта.
Отметим, что у Бразилии был шанс переломить ход игры – после мяча, забитого в компенсированное время, острый голевой момент – выход один на один с вратарем – не реализовал Оскар.
Бразилия – Мексика 1:2
Голы: Халк, 90+1 – Перальте, 1, 75
Бразилия: Габриэл, Тьяго Силва, Марсело, Рафаэл (Лукас, 85), Алекс Сандро (Халк, 32), Жуан, Оскар, Сандро (Пато, 71), Ромуло, Неймар, Леандро Дамиау
Мексика: Корона, Сальсидо, Дарвин Чавес, Исмаэль Хименес (Видрио, 81), Мьер, Рейес, Фабиан, Акино (Понсе, 57), Эррера, Энрикес, Перальта (Рауль Хименес, 86)
Фото: london2012.com
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