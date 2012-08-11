Землетрясение в Иране: 50 погибших, более 400 раненых

{1-} Стали известны первые последствия землетрясения в Иране: в стране зафиксированы многочисленные разрушения, прерваны коммуникации. Местные СМИ сообщают о 50 погибших и 400 раненых, передает ВВС.
Напомним, как сообщал "Главред" ранее, сегодня, 11 августа, на границе Ирана и Армении произошли два мощных землетрясения, магнитудой 6.2 и 6.3.
Толчки ощущались также в столице Армении - Ереване, однако власти страны заявили об отсутствии жертв и разрушений.
В то же время, на северо-западе Ирана, по последним данным, погибли около 50 человек и 400 были ранены.
Пострадавшие, по словам представителя МЧС Ирана, был отправлены в больницы близлежащих городов Тебриз и Ардебиль.
Коммуникация с пострадавшими районами прервано, поскольку в результате землетрясения были повреждены коммуникационные линии, и связь между людьми осуществляется только по рациям.
Как сообщила одна из жительниц Тебриза по мобильному телефону, в городе паника, люди бросились на улицы, везде слышны звуки сирены скорой помощи.
Фото lastampa.it
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