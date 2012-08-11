На закрытии Олимпиады споют Джордж Майкл, Pet Shop Boys и Spice Girls

{1-} Завтра, 12 августа, в Лондоне состоится церемония закрытия ХХХ Олимпийских игр.

Одним из ведущих участников церемонии закрытия Олимпиады станет группа Spice Girls, которая воссоединилась специально для выступления на закрытии Игр-2012, передает Чемпионат.соm.

При этом остается неизвестным, будет ли группа исполнять песни под фонограмму, или споет «живьем».

Кроме «перчинок», в закрывать Олимпиаду будут, по информации местных журналистов, Джордж Майкл, Джесси Джей, Pet Shop Boys, Тайни Темпа, Брайан Мэй и Энни Леннокс.

Известно, что Джесси Джей выступит в машине с открытым верхом, а Pet Shop Boys появятся на стадионе на велорикшах.

Как известно, церемония закрытия начнется в воскресенье, 12 августа, в 21:00 по местному времени – в 23:00 по Киеву.

В шоу будут задействованы более 4000 человек.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, посмотреть церемонию открытия Игр-2012 перед телевизорами собралось около четырех миллиардов человек.

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