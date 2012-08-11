Премьер-лига: "Днепр" громит закарпатцев, а "Кривбасс" побеждает "Зарю"

{1-} Сегодня, 11 августа, прошли очередные матчи чемпионата Украины по футболу: в Днепропетровске "Днепр" разгромил "Говерлу", а в Луганске "Заря" с минимальным счетом уступила "Кривбассу".

Еще один поединок состоится сегодня в Одессе - "Черноморец" принимает львовские "Карпаты".

Очередная крупная победа «Днепра» на домашнем стадионе: на сей раз подопечные Хуанде Рамоса уверенно победили новичка Премьер- лиги - «Говерлу» - 4:1.

«Днепр» - «Говерла» 4:1

Голы: Зозуля, 12, 90+3, Ротань, 73, Жулиано, 87 - Меликян, 54



«Днепр»: Лаштувка, Мазух, Мандзюк(Калинич, 58), Чеберячко, Стринич, Жулиано, Ротань, Алиев (С.Кравченко, 70), Олейник (Коноплянка, 58), Зозуля, Матеус

«Говерла»: Надь, Малишич, Щедраков, Елисеев, Меликян, Хорди Лопес (Микуляк, 56), Одонкор, Трухин, Райчевич, Печенкин, Мищенко (Косырин, 67, Сытник, 84))

Предупреждения: Зозуля, Стринич - Печенкин, Микуляк, Щедраков, Елисеев

Удален: Щедраков, 90+2

Луганская «Заря» в матче с «Кривбассом» имела все шансы спасти игру, однако назначенный на последней минуте пенальти они не реализовали.

«Заря» - «Кривбасс» 0:1

Гол: Бартулович, 18



"Заря": Постранский, Ярмаш (Родич, 62), Шунич, Вернидуб, Игнатьевич, Грицай, Каменюка, Галюза (Белый, 72), Любенович (Липартия, 46), Худзик, Идахор

"Кривбасс": Штанько, Лобжанидзе, Шершун, Петров, Федорив, Пашаев (Бабатунде, 46), Канкава (Матич, 64), Дедечко, Валеев, Бартулович, Антонов (Лисицкий, 84)

Предупреждены: Игнатьевич - Шершун

На 90+4 минуте Липартия не реализовал пенальти (выше ворот)

Фото: fcdnipro.ua

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