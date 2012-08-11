Землетрясение в Иране: погибли около 100 человек

{1-} Число погибших в результате землетрясения на северо-западе Ирана, по последним данным, превысило 90 человек, пострадали более 400 людей, разрушены сотни домов.

Об этом со ссылкой на государственное телевидение Ирана передает ВВС.

По словам главы местной спасательной службы, в городе Ахар погибли 40 человек, в Варазкане – 40, и еще 17 – в городе Гарис.

Несколькими часами ранее сообщалось, что два землетрясения магнитудой 6,4 и 6,3 произошли близ города Тебриз с населением в полтора миллиона человек.

Иранское телевидение сообщает, что после основного землетрясения магнитудой 6,2 через короткие промежутки времени произошли еще три подземных толчка магнитудой 6,0, 4,7 и 4,1.

Сообщение с пострадавшими районами прервано, поскольку в результате землетрясения были повреждены коммуникационные линии, связь между людьми осуществляется только по рациям.

Отметим, что подземные толчки ощущались также в Армении и Азербайджане: многие жители армянской столицы Еревана и азербайджанского города Нахичевань в панике покинули свои дома.

Позже армянские власти заверили, что в результате землетрясения пострадавших и разрушений зафиксировано не было.

Фото lastampa.it

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