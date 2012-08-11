Олимпиада-2012: Украина завоевала новое "серебро"

{1-} Украинский метатель копья Александр Пятница выиграл серебряную медаль Олимпиады в Лондоне.

Александр стал автором сенсации – 27-летний представитель Днепропетровска показал результат в 84,51 метра.

Победителем – также сенсационно – стал 19-летний островитянин из Тринидада и Тобаго – Кешорн Уолкотт с результатом 84,57.

На третьем месте – финский спортсмен Антти Руусканен – 84,12 метров.

Разница между первым и вторым местом в этой дисциплине составила 7 сантиметров: фактически – в пределах погрешностей измерения.

Напомним, серебро Александра Пятницы стало третьей наградой сборной Украины сегодня. Как сообщал "Главред" ранее, украинская копилка пополнилась золотой медалью Юрия Чебана, а Инна Радомская-Осипенко завоевала второе серебро Лондона.

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