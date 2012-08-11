В Польше вышел из тюрьмы последний российский фанат Евро-2012

Последний российский болельщик, осужденный в июне за беспорядки на Евро-2012, в субботу, 11 августа, вышел из польской тюрьмы.

Об этом со ссылкой на источник в посольстве России сообщает РИА «Новости».

Виктор Еремин был приговорен к двум месяцам тюрьмы за то, что во время столкновения фанатов сборных России и Польши на Евро-2012 бросил в сторону полицейских петарды.

Кроме того, россиянин оказал сопротивление полицейскому при задержании. Сегодня, 11 августа, Еремин отправился на родину.

Напомним, в июле из Польши были депортированы другие участники фанатских столкновений на Евро-2012, которые по приговору суда отбывали тюремные сроки.

Продолжается следствие в отношении еще четверых фанатов. Они были освобождены из-под стражи под гарантии российского консула, который обещал их явку в Польшу для дачи показаний.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, перед матчем сборных России и Польши на Евро-2012, около 5 тысяч российских фанатов прошли маршем к Национальному стадиону в честь Дня России.

На пути шествия россиян поджидали польские фанаты. Взаимные оскорбления болельщиков переросли в массовые стычки. Несколько человек пострадали.

Полиция задержала около 200 человек, среди задержанных были как граждане Польши, так и россияне.

фото, видео: gazeta.pl

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