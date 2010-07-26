Москва продолжает дымить

Москвичам все труднее дышать – город практически полностью окутан пеленой дыма от горящих в Подмосковье торфяников. Рано утром густое облако дыма распространилось над юго-западом и западом столицы РФ – видимость на дорогах составляла не более 300-500 метров. Сейчас дым немного стал рассеиваться, видимость улучшилась. Сильный запах гари ощущается в районах Мичуринского проспекта, Профсоюзной, на Можайском шоссе, сообщает ИТАР-ТАСС. Еще хуже на юге, юго-востоке и востоке города - там небо заволокло дымом еще с ночи, и сейчас плотная завеса стоит над Капотней, Люблино, Марьино, Рязанским и Волгоградским проспектами. Она распространилась на восток - к Сокольникам и в Лефортово. В центре столицы автомобилистов, которые рано утром добирались на работу, сопровождал не только запах гари, но и дымовая пелена. Гарь в эти минуты пришла и на север и северо-восток города. Несмотря на то, что здесь накануне прошел дождь и ночь была относительно свежей, запах гари ощущается все сильнее. Дымка окутала шпиль Останкинской башни, гарью пахнет в Медведково, Отрадном, на Алтуфьевском шоссе.