Число жертв землетрясения в Иране возросло до 150, ранены 700 человек

{1-} Число жертв землетрясения на северо-западе Ирана, по данным местных властей, возросло до 150 человек. Еще около 700 – ранены.

Об этом со ссылкой на государственное телевидение Ирана сообщает ВВС.

Главный удар землетрясения пришелся на окрестности города Тебриз, в котором проживают около полутора миллиона человек.

Сообщение с пострадавшими районами прервано, поскольку в результате землетрясения были повреждены коммуникационные линии. Из-за этого власти затрудняются в оценке масштабов разрушений и точного числа жертв.

По словам представителя местных властей, в результате землетрясений пострадали около 60 деревень.

Также он сообщил, что после землетрясений произошло более 10 подземных толчков, и люди в панике стали выбегать из своих домов на улицу.

В результате двух землетрясений магнитудой 6,4 и 6,3 большая часть города Тебриз с населением почти 1,4 млн человек осталась без электричества.

Фото lastampa.it

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