Украинец Денис Беринчик завоевал серебро Олимпиады

{1-} В боксерском турнире Олимпиады-2012 украинец Денис Беринчик проиграл финальный бой кубинцу Иглесиасу Сотолонго. Выступление нашего боксера пополнило копилку национальной команды серебряной медалью.
Напомним, как сообщал "Главред" ранее, Юрий Чебан завоевал золотую медаль в гребле на байдарках, а выступление Инны Радомской-Осипенко в той же дисциплине принесло нашей команде серебряную медаль.
Сенсационно порадовал серебром и украинский метатель копья Александр Пятница.
Также напомним, в финалы своих категорий боксерского турнира пробились украинцы Александр Усик - категория до 91 килограмма: его бой в 00:15 по Киеву.
Самый титулованный представитель Украины в боксе - Василий Ломаченко (до 60 кг) - выйдет на ринг завтра, 12 августа, в 15:45 по Киеву.
Фото: НОК Украины
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