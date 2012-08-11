Украинец Денис Беринчик завоевал серебро Олимпиады

{1-} В боксерском турнире Олимпиады-2012 украинец Денис Беринчик проиграл финальный бой кубинцу Иглесиасу Сотолонго. Выступление нашего боксера пополнило копилку национальной команды серебряной медалью.

Напомним, как сообщал "Главред" ранее, Юрий Чебан завоевал золотую медаль в гребле на байдарках, а выступление Инны Радомской-Осипенко в той же дисциплине принесло нашей команде серебряную медаль.

Сенсационно порадовал серебром и украинский метатель копья Александр Пятница.

Также напомним, в финалы своих категорий боксерского турнира пробились украинцы Александр Усик - категория до 91 килограмма: его бой в 00:15 по Киеву.

Самый титулованный представитель Украины в боксе - Василий Ломаченко (до 60 кг) - выйдет на ринг завтра, 12 августа, в 15:45 по Киеву.

Фото: НОК Украины

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