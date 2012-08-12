Боксер Александр Усик принес Украине золото Олимпиады-2012

{1-} Украинец Александр Усик завоевал первое золото нашей сборной на боксерских рингах Олимпиады-2012.

Чемпион мира в весовой категории до 91 кг уверенно победил итальянца Клементе Руссо -14:11.

Отметим, что соперник Александра - серебряный призер Олимпиады-2008, который в пекинском четвертьфинале победил украинца со счетом 7:3.

Возмужавший и набравшийся опыта Усик без проблем прошел турнирную сетку, от поединка к поединку показывая все более зрелищный уверенный бокс. К олимпийскому финалу украинец подошел на пике формы.

С первых секунд боя Александр прочно захватил инициативу, работая первым номером с дальней дистанции. При этом, несмотря на явное превосходство украинца, в первом раунде судьи отдали победу Руссо – 3:1.

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Во втором раунде боя, исходя из счета на табло, Усик начал форменное избиение итальянца, отправив того в нокдаун уже на первых секундах второго раунда. При этом судья не начал отсчитывать традиционные десять секунд, хотя было видно, что украинец попал.

Усик продолжал наносить удары, а Руссо в ответ начал все чаще входить в клинч с украинцем. И все же Александр уверенно контролировал ход поединка и выиграл второй раунд - 7:5.

В решающем раунде Руссо попытался сбить темп, и Усик первую минуту раунда был первым номером. Далее итальянец прибавил, однако и Александр наносил ему ответные удары.

Решающие секунды прошли в обмене жесткими ударами: боксеры старались склонить чаши весов в свою пользу. После удара гонга обессиленные спортсмены обнялись и стали ждать оглашения результатов.

Судьи, после долгой паузы, отдали победу Александру Усику, который, станцевал для себя и всех болельщиков казацкий гопак.

Олимпиада-2012. Бокс. Весовая категория до 91кг

Александр Усик (Украина) - Клементе Руссо (Италия) - 14:11 (1:3, 7:5, 6:3)

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, другой украинский боксер Денис Беринчик проиграл Олимпийский финал в весе до 64 кг кубинцу, получив серебряную медаль.

Всего же в предпоследний день Игр-2012, копилка сборной Украины пополнилась пятью медалями. Золотом отличился Юрий Чебан, который стал победителем в гребле на каноэ в спринтерской дистанции – 200 метров.

Серебро на той же дистанции завоевала Инна Радомская-Осипенко. Еще одно серебро в украинскую копилку сенсационно внес метатель копья Александр Пятница.

Напомним, что завтра, 12 августа, в финале Олимпиады выступит самый титулованный боксер сборной Украины – олимпийский чемпион Пекина, чемпион мира в категории до 60 кг – Василий Ломаченко

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