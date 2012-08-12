Число жертв землетрясения в Иране возросло до 250

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Не менее 250 человек погибли в результате серии землетрясений в Иране. Пострадавшими от землетрясений магнитудой более 6, произошедших вечером 11 августа на северо-западе страны, числятся более двух тысяч человек.

Власти Ирана уже предупредили, что число погибших будет расти, сообщает Lenta.RU со ссылкой на местный канал Press TV.

Основной удар стихии пришелся на провинцию Восточный Азербайджан. Города, расположенные неподалеку от ее столицы - Тебриза, получили самые большие разрушения и здесь больше всего погибших.

Как ранее писал Главред, сначала землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Ахаре, а вскоре еще один схожий по по мощности толчок (магнитудой 6,3) сотряс Варзакан и Харис. После этого произошло еще более десятка афтершоков, некоторые из которых достигали магнитуды 4.

В зоне бедствия нарушены электро- и водоснабжение, почти не работает связь. Правительство обращается к населению в основном с помощью радио.

Напомним, Иран считается опасной зоной с точки зрения сейсмологов - здесь каждый год происходят землетрясения, мощностью не менее 6 магнитуд. Наиболее мощные землетрясения имели место в 1990 и 2003 годах, когда погибло 35 и 55 тысяч человек соответственно, а ранения получили более сотни тысяч.

Фото lastampa.it

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