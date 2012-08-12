В страшном ДТП под Одессой пострадали россияне, белорусы и украинцы

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Поздно вечером 11 августа в результате лобового столкновения автобуса с легковушкой пострадали как минимум 13 человек, из которых 8 – дети.

По данным МЧС, ДТП произошло в 23.36 11 августа в на 18-м км автодороги Одесса–Мелитополь–Новоазовск. Водитель микроавтобуса "Ford Transit" (Республика Беларусь) выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с легковым автомобилем "Chery Amulet" (Украина).

Вследствие дорожно-транспортного происшествия пострадали 13 человек: 5 граждан Российской Федерации (из них 3 детей), 5 граждан Украины(из них 3 детей) и 3 граждан Беларуси (из них 2 детей).

Пострадавшие госпитализированы в больницы Николаева с травмами разных степеней тяжести.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

Как ранее писал Главред, под Симферополем произошло столкновение автомобилей, в результате которого пострадали 17 человек. В тот же день на выезде из крымской столицы столкнулись рейсовый автобус и грузовик с прицепом. Серьезно пострадал водитель автобуса.

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