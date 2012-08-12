Понедельник, 13-е, будет дождливым

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В понедельник, 13 августа по всей Украине ожидаентся осложнение погодных условий: дожди, местами грозы, порывы ветра 15-20 м / с, в отдельных районах град. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +21...+23 градуса.

В западных, северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях сильные дожди,сообщает Укргидрометцентр МЧС Украины.

Как ранее писал Главред, после пика жары, превышавшее 40-градусную отметку, в Украину пришло резкое похолодание, местами до +10 градусов.

Напомним, 13 августа отмечается день памяти праведника Евдокима. В народе этот день называли Евдокимово заговенье, так как с 14 августа начинается Успенский пост. Наши предки на Евдокима следили за восходом: если солнце при восходе ярко-красное и вскоре прячется в облака - можно ждать дождя.

фото: madeinpiter.ru

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