Подробности страшного ДТП на одесской трассе: 5 человек в реанимации

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Люди, пострадавшие в результате ДТП, произошедшего вечером 11 августа на 18-м км автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск, госпитализированны в медучреждения Николаева.

В отделении реанимации николаевской больницы скорой помощи находится 1 гражданка Беларуси и 1 жительница Киевской области, в отделении травматологии БСМП - двое граждан России, в отделении нейрохирургии - 1 жительница Киевской области, сообщают Новости-N.

Из 8 детей, пострадавших в ДТП, трое находятся в отделении реанимации, 1 ребенок – в отделении хирургии, четверо – в травматологии детской областной больницы.

Как ранее писал Главред, Поздно вечером 11 августа в результате лобового столкновения автобуса с легковушкой пострадали как минимум 13 человек, из которых 8 – дети.

По данным МЧС, ДТП произошло в 23.36 11 августа в на 18-м км автодороги Одесса–Мелитополь–Новоазовск. Водитель микроавтобуса "Ford Transit" (Республика Беларусь) выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с легковым автомобилем "Chery Amulet" (Украина).

Вследствие дорожно-транспортного происшествия пострадали 13 человек: 5 граждан Российской Федерации (из них 3 детей), 5 граждан Украины(из них 3 детей) и 3 граждан Беларуси (из них 2 детей).

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