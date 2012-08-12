Украинские «Ядерные отходы» получили в Локарно «Серебряного леопарда»

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На 65-м юбилейном кинофестивале в Локарно за свой фильм «Ядерные отходы», снятый в Чернобыле и Припяти в марте этого года, Мирослав Слабошпицкий получил «Серебряного леопарда».

Автор фильма рассказывает, что это камерная история о мужчине и женщине, работающих в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщает Gazeta.ua.

В Украине «Ядерные отходы» покажут в рамках фестиваля «Молодость». Фильм также выйдет в прокат как часть альманаха «Украина гудбай» в ноябре этого года.

Напомним, 65-й международный кинофестиваль в Локарно стартовал 1 августа и завершился 11-го числа. Жюри мероприятия на этот раз возглавляет кинематографист из Таиланда Апичатпонг Вирасетакун (режиссер фильма «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни», удостоившегося «Золотой пальмовой ветви» в Каннах в 2010 году).

Кинофорум в Локарно – один из старейших, ровесник Каннского кинофестиваля. Наряду с Каннами он входит в пятерку международных кинофестивалей класса А.

Мирослав Слабошпицкий, фото Festival del film Locarno

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